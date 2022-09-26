هندسة القاهرة تحصل على الاعتماد الدولى بإدارة المنظمات التعليمية

كتب ـ محمد صبحى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، حصول كلية الهندسة على شهادتي اعتماد للجودة المؤسسية الدولية في مجالي إدارة المنظمات التعليمية ISO 21001:2018، وإدارة مكافحة الرشوة والفساد ISO 37001:2016، بالإضافة إلى تجديد اعتماد ثلاث شهادات جودة للعام الثاني على التوالي في مجالات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001:2018، ونظام إدارة البيئة ISO 14001:2015، ونظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، وذلك في إطار خطة الكلية وخطة الجامعة الاستراتيجية الهادفة إلى التحول نحو التميز في العملية التعليمية والبحثية والإدارية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على تطبيق واستيفاء أعلى معايير وأنظمة الجودة العالمية في جميع المجالات وكافة الخدمات الإدارية والأكاديمية التي تقدمها وحث كافة كلياتها ومراكزها على تطوير أدائها وضمان جودته بشكل مستمر، بما يساهم في الارتقاء بمكانة الجامعة وبمستوي خريجيها للمنافسة في سوق العمل إقليمياً ودولياً، وبالتالي تحقيق رؤية ورسالة الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة المصرية على كافة المستويات.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تعمل بشكل متكامل بين كافة الكليات حتى أصبح لكل كلية نموذجًا يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات العصر من حيث تخريج كوادر مؤهلة عالميًا، والمساهمة في الارتقاء بالمجتمع المصري في مختلف المجالات والاتجاهات، مشيرًا إلى التطوير المستمر سواء على مستوى المناهج والبرامج المميزة أو طرق التدريس التى تتواكب مع الجامعات العالمية ومتطلبات سوق العمل الدولي.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن كلية الهندسة تُعد بيتًا للخبرة يمتلك أفضل الكوادر محليا وإقليميا ودوليا التي تساهم بقوة فى التنمية التي تخوضها الدولة المصرية خاصة فى مجال البنية التحتية والمشروعات القومية، موضحًا أنه على مستوى البرامج تأتى كلية الهندسة فى مرتبة متقدمة عالمياً وتأتي في المركز 134 عالميًا في قطاعات الهندسة والتكنولوجيا في تصنيف QS، والمركز من 51 - 100 عالميًا في الهندسة المدنية والإنشائية.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام الدين عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، إن الكلية استطاعت تجديد اعتماد ثلاث شهادات جودة، وهي شهادة الأيزو (ISO 9001:2015) نظام إدارة الجودة، والذي يعرف كمعيار نظام إدارة عام، وشهادة الأيزو (ISO 14001:2015) لنظام إدارة البيئة، ويستند إلى قرارات واتفاقية "قمة الأرض" العالمية وتم تطويره لتقليل الأضرار التي تسببها الهيئات أو يمكن أن تسببها للبيئة، بالإضافة إلى شهادة الأيزو (ISO 45001:2018) لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية والذي يوفر منظورًا شاملاً للشركات لزيادة الصحة والسلامة المهنية للموظفين، وتقليل الحوادث والأمراض المهنية.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة نجحت خلال الـ 5 سنوات الأخيرة في إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وحصلت معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومي للجودة او تجديد الاعتماد، كما نجحت في تحقيق الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء الإداري والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والآداء الإداري وزيادة الإنتاجية وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية في التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.