هبوط عنيف لبورصات الخليج للجلسة الثانية على التوالى.. و"أبو ظبى" الأكبر خسارة

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، للجلسة الثانية على التوالي، على رأسها مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 2.383% خاسرًا 238.37 نقطة ليغلق عند مستوى 9766.24 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 2.26% خاسرًا 252.20 نقطة ليغلق عند مستوى 10909.18 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.84% خاسرًا 167.25 نقطة ليغلق عند مستوى 19708.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 172.3 مليون سهم بقيمة 6.8 مليار ريال.

وهبط 14 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها البنوك بنسبة 3.31%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.78%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 2.71%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه، والمواد الأساسية بنسبة 2.34%، 2.21%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.08%، فيما ارتفعت قطاعات الخدمات الاستهلاكية، والسلع طويلة الأجل، والاستثمار والتمويل بنسبة 1.87%، 1.33%، 1%، على التوالي.

وقفز 85 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.94%، ثم سهم "الحكير" بنسبة 7.02%، ثم سهم "تنمية" بنسبة 6.22%، وتراجع 120 سهمًا على رأسها سهم "الرياض" بنسبة 6.74%، ثم سهم "سبكيم العالمية" بنسبة 6.51%، ثم سهم "اتحاد الاتصالات" بنسبة 5.63%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 632.8 مليون ريال سعودي.

بورصة أبو ظبي

كما تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 2.383% خاسرًا 238.37 نقطة ليغلق عند مستوى 9766.24 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.143 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 269.9 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 14.4 ألف صفقة.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 4.30%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.38%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.70%، ثم قطاعي الصناعات، والطاقة بنسبة 2.64%، 2.53%، على التوالي، ثم قطاعي العقارات، والرعاية الصحية بنسبة 1.96%، 1.95%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.9%، فيما ارتفع قطاع المرافق بنسبة 2.61%.

أخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.17%، فيما تراجع قطاع المرافق بنسبة 2.07%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.75%.

وارتفعت 6 أسهم ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 14.98%، ثم سهم "شركة الإمارات للتأمين" بنسبة 7.14%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 4.17%، وتراجع 46 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 9.33%، ثم سهم "شيميرا ستاندرد اند بورز الكويت شريعة المتداول-الشريحة (ب) ذات العائد الموزع" بنسبة 7.63%، ثم سهم "شركة أبو ظبي للموانئ" بنسبة 7.13%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 285.4 مليون درهم.

بورصة البحرين

ونزل المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.89% خاسرًا 16.89 نقطة ليغلق عند مستوى 1884.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 743.1 ألف سهم بقيمة 231.8 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 91.88% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.87%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 54.26% بضغوط هبوط أسهم بنك البحرين الوطني، بنك السلام، بنك البحرين والكويت بنسبة 4.81%، 1.11%، 0.41%، على التوالي.

كما تراجع قطاع العقارات بنسبة انخفاض 53.03% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.52%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 9.25%، بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.42%، فيما ارتفع سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 9.57%.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 1.32% خاسرًا 163.94 نقطة ليغلق عند مستوى 12287.78 نقطة، وبلغ حجم التداول 153.9 مليون سهم بقيمة 526.8 مليون ريال عبر تنفيذ 19.7 ألف صفقة، وتراجع 29 سهمًا، وارتفع 18 سهمًا، واستقر سهمين.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.03%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.15%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.94%، وأخيرًا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.51%، فيما ارتفعت قطاعات النقل، والتأمين، والاتصالات بنسبة 1.13%، 0.84%، 0.59%، على التوالي.

بورصة دبي

وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 1.75% خاسرًا 59.94 نقطة ليغلق عند مستوى 3349.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 128.8 مليون سهم محققة ما قيمته 333.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 6220 صفقة لعدد 31 سهمًا.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 3.98%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.45%، يليه قطاع العقارات بنسبة 3.39%، ثم قطاعي النقل، والخدمات بنسبة 2.8%، 2.42%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.78%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.13%.

وقفز سهمين ببورصة دبي وهما شركة دار التكافل بنسبة 1.22%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 0.39%، وتراجع 27 سهمًا على رأسها شركة الاتحاد العقارية بنسبة 5.22%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.53%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 22.5 مليون ورقة بقيمة 135.5 مليون درهم.

بورصة الكويت

وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.83% خاسرًا 60.05 نقطة ليغلق عند مستوى 7184.04 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.09% خاسرًا 88.84 نقطة ليغلق عند مستوى 8033.03 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% خاسرًا 8.91 نقطة ليغلق عند مستوى 5409.45 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.72% خاسرًا 39.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5584.41 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 232.5 مليون سهم بقيمة 74.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 17.6 ألف صفقة، وهبط 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 3.10%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.77%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.15%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.04%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية، والبنوك بنسبة 0.9%، 0.87%، على التوالي، ثم قطاعات التكنولوجيا، والمنافع، والخدمات المالية، والتأمين بنسبة 0.64%، 0.5%، 0.5%، 0.49%، على التوالي، وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع الطاقة وحيدًا بنسبة 11.04%.