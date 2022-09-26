اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ننفرد بنشر مصاريف الدراسة بالمعاهد الأزهرية.. تبدأ من 66 جنيها

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 05:55 م
ننفرد بنشر مصاريف الدراسة بالمعاهد الأزهرية.. تبدأ من 66 جنيها طلاب معهد أزهرى
كتب لؤى على

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حدد قطاع المعاهد الأزهرية مصروفات المعاهد العادية مصروفات المعاهد الأزهرية الابتدائية العادية والنموذجية لجميع المراحل وهى على النحو الآتى:

تبلغ مصروفات المعاهد العادية التمهيدى 66.85 جنيهًا

تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية العادية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية 67.35 جنيها

تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية العادية لتلاميذ المرحلة الإعدادية 77.35 جنيها

تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية العادية لتلاميذ المرحلة الثانوية 90.35 جنيها

 

مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية رياض أطفال

تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية التمهيدى  171.85 جنيها

تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية التمهيدى اللغات 821.85 جنيهًا

تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ  الإبتدائى 172.35 جنيها

تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ  الإعدادى 206.35 جنيها

تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ  الثانوى 232.35 جنيها

يحصل مبلغ 200 جنيه مصاريف تأسيس من الصفوف الأولى بجميع المراحل التعليمية بالمعاهد النموذجية والقسم الأول من رياض الأطفال بمعاهد اللغات والمستجدين في الالتحاق بالأزهر بالقسم الثاني من رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية واللغات .

تعامل مرحلة التجويد بمعاهد القراءات في المصروفات معاملة المرحلة الإعدادية ومرحلتي العالية والتخصص معاملة المرحلة الثانوية.

 يتحمل ولى الأمر ثمن كتب اللغات بقسم اللغات، وكذا كتب المستوى الرفيع بالمعاهد النموذجية، ويتم تحصيل وتوريد بنود صندوق التأمين الحكومي ودعم زوي الإعاقة بذات الآلية الخاصة بصندوق تكريم الشهداء .


مصروفات الازهر

قطاع المعاهد الازهرية

مصاريف الدراسة بالازهر



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