اليوم السابع
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الإثنين، 26 سبتمبر 2022 12:06 م
أكرم القصاص
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نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ورشة عمل للتوعية بخطورة التغيرات المناخية

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 11:09 ص
نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ورشة عمل للتوعية بخطورة التغيرات المناخية جانب من ورشة العمل
الإسكندرية جاكلين منير

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نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية ورشة عمل بعنوان " الجمعة الخضراء"، شارك فيها فريق طلائع المهندسين الكشفي بالتعاون مع شباب "مبادرة من أجل المناخ " بنادي المهندسين بالإسكندرية.

يأتى ذلك بتنظيم اللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت، وتحت رعاية الدكتور هشام سعودى.

وشملت ورشة العمل محاضرة توعية لفريق طلائع المهندسين عن خطورة التغيرات المناخية، وكيفية الحفاظ على البيئة كما شملت ورشة رسم للأطفال.
 
وتأتي الورشه انطلاقًا من من دور نقابة المهندسين برفع الوعي البيئي للحد من آثار التغيرات المناخية ودعم التنمية المستدامة خاصة مع استضافة مصر لـ Cop 27، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي.

 


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