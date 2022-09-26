ندب اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة السابق للعمل بديوان محافظة الإسكندرية

اصدر اللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية القرار رقم 457 لسنة 2022 بندب اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة السابق للعمل بديوان عام محافظة الاسكندرية لمدة عام.

ونص القرار على ندب اللواء حاتم زين العابدين من العاملين بالدرجة الممتازة بمجموعة وظائف قيادات وزارة الإدارة المحلية للعمل بديوان عام محافظة الاسكندرية لمدة عام.

وتم ارسال القرار لمحافظة الغربية لانهاء اجراءات الندب من محافظة الغربية لمحافظة الاسكندرية، وقام محافظ الغربية بالتوقيع بعرض القرار على إدارة الموارد البشرية لاتخاذ مايلزم قانونا، بالتنسيق مع مجلس مدينة المحلة.