مياه الشرقية: تجديد شهادة "الأيزو 17025" للمرة الثالثة لمعمل محطة مياه سنجها

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس عامر كمال ابو حلاوة رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن تجديد شهادة " الايزو" 17025 لمعمل محطة مياه سنجها المرشحة بكفر صقر للمرة الثالثة علي التوالي، حيث تم التفتيش من قبل المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك) بعد إجتيازه لإجراءات المراجعة الخارجية لنظام إدارة الجودة وفقًا للمعايير القياسية والدولية من قبل هيئة الايجاك الدولية، وأشاد فريق التفتيش بأداء وكفاءة العاملين بالمعمل والمستوى المتقدم لمنظومة الجودة والتقنيات الحديثة والدقة العالية لتحاليل مياه الشرب.

وأكد عامر أن حصول معامل وقطاعات الشركة على شهادات الأيزو هو هدف تسعى له الشركة للتطوير وتحسين الأداء، والسعى لتأهيل العاملين المستمر واكتساب الخبرات والعمل فى بيئة عمل ملائمة تساعد على التطوير والابتكار مما ينعكس علي مستوي الخدمات المقدمة لمواطني محافظة الشرقية .