موجز الاقتصاد اليوم الإثنين 26-9-2022.. 100 مليار جنيه لمشروع حياة كريمة

كتب: مدحت عادل

نشر موقع اليوم السابع اليوم الإثنين 26-9-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها إعلان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، انه في عام واحد فقط، تم إنفاق 100 مليار جنيه على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لـ 1500 قرية، بالإضافة إلى أخبار اقتصادية أخري نعرضها وفقا لما يلي:

التخطيط: إنفاق 100مليار جنيه على تنفيذ المرحلة الأولى من حياة كريمة خلال عام

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ،انه في عام واحد فقط، تم إنفاق 100 مليار جنيه على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لـ 1500 قرية، حياة كريمة موضحة خلال لقاء الغرفة الامريكية، أن المبادرة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في أكثر المجتمعات الريفية احتياجًا.

وزير الصناعة: تنسيق كامل مع كافة الوزارات لزيادة معدلات التصدير

استقبل الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بمقر الوزارة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين وتبادل الرؤى حول تنشيط حركة الشحن الجوي للصادرات المصرية وبصفة خاصة صادرات السلع الزراعية.

البترول: إضافة احتياطيات جديدة تقدر بنحو 15مليون برميل بمناطق امتياز جنوب الوادى

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول لإعتماد نتائج أعمال العام المالي 2021 - 2022 بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر واللواء أشرف عطية محافظ اسوان واللواء اشرف الداوودي محافظ قنا والمستشار مصطفي ألهم محافظ الاقصر.

وزير الاتصالات: نسعى لجذب الاستثمارات الكورية والتعاون بصناعة الإلكترونيات

شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صباح اليوم فى فعاليات افتتاح مؤتمر المندوبين المفوضين الذى ينظمه الاتحاد الدولى للاتصالات بالعاصمة الرومانية بوخارست؛ ويعد هذا المؤتمر بمثابة الهيئة العليا التى تضع السياسات داخل الاتحاد ويتم من خلاله اعتماد الخطط الاستراتيجية والمالية المقررة خلال الأربع سنوات القادمة.

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد "القابضة للأدوية" ويجتمع بمجلس إدارة الشركة

تفقد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة، وترأس اجتماع مجلس الإدارة لاستعراض عدد من الملفات والموضوعات الهامة.

الإحصاء: 412.7% ارتفاعاً في صادرات مصر من الغاز الطبيعي بالنصف الأول من 2022

كشفت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي، لتصل إلى 5 مليارات دولار، خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 983.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 412.7%.