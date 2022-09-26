مندوب سلطنة عمان بالأمم المتحدة: نتمنى نجاح مؤتمر المناخ في مصر الشقيقة

كتب عبد الوهاب الجندى

قال مندوب سلطنة عمان في الأمم المتحدة، الدكتور محمد الحسان، إن "بلادنا تمنياتها نجاح مؤتمر تغير المناخ المنعقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة، شهر نوفمبر المقبل.

وأكد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، أن بلاده تتطلع للمشاركة الفعالة في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ المنعقد في مصر.

وأضاف أن "تغير المناخ من القضايا البارزة في عصرنا الحالي والعالم في تحدي حقيقي وصعب، نظرا لارتفاع درجة الحرارة والفيضانات الكارثية التي تهدد الدول والأمن الغذائي لها، وعلى العالم الاتحاد من أجل معالجة قضايا المناخ".

وأوضح الدكتور محمد الحسان، أن سلطنة عمان، أعدت استراتيجية وطنية لحماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية بالشراكة مع المجتمع المحلي، حيث أنشأت اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون.