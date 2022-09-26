مقتل مسن خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في المنيرة الغربية

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في المنيرة الغربية بالجيزة، بسبب خلافات الجيرة، ما أسفر عن مقتل مسن، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة في المنيرة الغربية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد محمد ربيع مفتش المباحث الجنائية، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة، وخلال المشاجرة تعرض المجني عليه لاعتداء أدى إلى مصرعه.

تمكن رجال المباحث بإشراف العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، من تحديد هوية المتهمين، وتم ضبطهم، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه رجال المباحث باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.