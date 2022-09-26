اليوم السابع
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الإثنين، 26 سبتمبر 2022 01:34 م
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مطار الغردقة الدولى يستقبل اليوم 64 رحلة طيران تقل 10 آلاف راكب

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 01:20 م
مطار الغردقة الدولى يستقبل اليوم 64 رحلة طيران تقل 10 آلاف راكب مطار الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الاثنين، حسب جداول التشغيل اليوم 64 رحلة طيران أغلبها دولية أوروبية، تقل على متنها قرابة 10 ألف سائح من جنسيات مختلفة فى مقدمتها الجنسيات الأوروبية، وفي مقدمة الأوربية والألمانية.
 
وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولي، أن معدلات الوصول خلال الايام الحالية جيدة والأكثر وصول الألمان، والسلطات المختصة بمطار الغردقة الدولي تعمل علي تسهيل إجراءات الوصول والدخول للسياح من جنسيات مختلفة ونقلهم إلى الفنادق المختلفة لقضاء إجازاتهم في منتجعات وفنادق البحر الأحمر.
 
كما يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الاثنين، 6 رحلات طيران دولية أوروبية، ضمن 101 رحلة أسبوعية يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتي الجمعة المقبلة.

وتبين من جدول رحلات اليوم أن من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 6 رحلات بينهم 4 من التشيك، ورحلة  من أيطاليا، ورحلة داخلية.


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