مصرع 8 أشخاص فى فيضانات تضرب فنزويلا

وكالات

تسببت أمطار في فيضان أسفر عن مقتل 8 على الأقل خلال اجتماع ديني كان يشارك فيه 40 شخصا، في جبال الأنديز الفنزويلية الحدودية مع كولومبيا.

وحسب موقع العين الإخبارى، قال حاكم ولاية تاتشيرا في غرب البلاد فريدي برنال على شبكات التواصل الاجتماعي: "انتشلنا حتى الآن 8 جثث في هذه المأساة ونواصل البحث عن شخصين آخرين".

وتراوح أعمار أربعة من الضحايا بين 12 و17 عاما والأربعة الآخرين بين 19 و25 عاما.

وكان 36 من أتباع الكنيسة الميتودية البروتستانتية يشاركون في "تجمع" في هذه المنطقة السياحية. وكان بعضهم يستحم في نهر عندما وقع الفيضان.

وذكرت السلطات أن فنزويلا التي سجلت في 2022 أمطارا تزيد عن المعدل الوسطي، تكبدت أضرارا في مناطق عدة.

ويعزو المتحدثون باسم الحكومة هذه المتساقطات إلى ظاهرة "إل نينيا" المناخية.