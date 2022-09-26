اليوم السابع
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مصرع عامل في مشاجرة بين عدد من الأشخاص في البدرشين

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 08:30 م
مصرع عامل في مشاجرة بين عدد من الأشخاص في البدرشين اسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقي عامل مصرعه في مشاجرة بين عدد من الأشخاص في البدرشين، وأشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى أن خلافات سابقة بين الطرفين أدت إلى نشوب المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مشاجرة بسبب خلافات سابقة بين عدد من الأشخاص، انتهت بمقتل أحد المتشاجرين. 
 
 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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