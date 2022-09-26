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مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو سمبل

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 10:44 م
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو سمبل إسعاف - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مساء اليوم، الاثنين، بطريق أبو سمبل جنوب أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع الحادث.
 
تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبو سمبل جنوب المحافظة مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقى الرعاية الطبية اللازمة لهم، بينما تم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح الدفن.
 
وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادثورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 

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