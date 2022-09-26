اليوم السابع
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مصرع شخص فى حادث تصادم أثناء عبوره الطريق بالبحيرة

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 01:17 م
مصرع شخص فى حادث تصادم أثناء عبوره الطريق بالبحيرة جثة
البحيرة - فريق المحافظات

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لقى منذ قليل شخص مصرعه إثر اصطدام جرار زراعى به، خلال عبوره الطريق بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.
 
كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. 
 
وبالفحص تبين إستقبال مستشفى إيتاى البارود المركزى" كريم.إ.م" 15 سنة مقيم بمحافظة الدقهليه جثة هامدة إثر اصطدام  جرار زراعي  .
 
وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة. 
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 
 
 
 

 


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