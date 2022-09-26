مصرع شاب بطعنة نافذة من شقيقه بسبب خلاف على الميراث في كفر الشيخ

توفى شاب متأثرا بإصابته بطعنة نافذة فى الصدر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، بمستشفى كفر الشيخ العام، حيث كان يتلقى العلاج فى العناية المركزة بالمستشفى، بعد تعرضه للطعن على يد شقيقه قبل أيام، وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما استقبلت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطار من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى منذ 4 أيام، تفيد بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة، ليتلقى اليوم إخطارا آخر بوفاة الشاب داخل العناية المركزة متأثرًا بإصابته التى تعرض لها.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، تبين أن المصاب الذى توفى هو "ط. ف. ب" عمره 30 عاما، وصل منذ 4 أيام إلى المستشفى مصاب بطعنة نافذة بالقلب نتيجة مشاجرة بينه وبين شقيقه، على خلفية خلافات بينهم على إرث قطعة أرض ليسدد له شقيقه طعنة نافذة بالصدر، أثناء المشاجرة، التى نشبت فى إحدى العزب التابعة لقرية إسحاقة بمركز كفر الشيخ.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز كفر الشيخ، من ضبط المتهم، وجرى اقتياده إلى مركز شرطة كفر الشيخ، وتحرير محضر بالواقعة، فيما جرى إيداع جثة الشاب بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق.