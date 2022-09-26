مستفيد من "حياة كريمة" بالإسكندرية: "المبادرة غيرت كل حاجة".. فيديو

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت قرى ومراكز مدينة برج العرب القديم، طفرة تنموية كبرى، وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تشمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 17 قطاعا، فى مقدمتها قطاع "الصحة"، والذى يتضمن تنفيذ 5 مشروعات لإنشاء نقاط الإسعاف، ووحدات طبية بالقرى، مع رفع كفاءة وتطوير الوحدات الطبية الحالية.

ويقول الحاج ضيف سعد من أهالى قرية الغربانيات ببرج العرب القديم، لـ"اليوم السابع": "كل حاجة اتغيرت بعد تنفيذ مبادرة حياة كريمة، خاصة فى مجال "الصحة"، والذى كان يمثل معاناة حقيقية لأهالى البرج لنقص الخدمات، قائلا: "كنا نعانى بسبب بعد المسافات عن الاسكندرية ومطروح، كان ممكن المريض يموت مننا فى الطريق بسبب عدم وجود وحدة اسعاف، أما الآن فقط تم إنشاء وحدات إسعاف والوحدات الصحية لسرعة علاج واسعاف المصاب أو المريض، مما أحدث فرق كبير فى هذا المجال، فرق لم نكن نتخيله وكان بعيد المنال".

ويعد مشروع حياة كريمة بمدينة برج العرب أول مشروع تنموى تشهده المدينة منذ سنوات، ويبلغ إجمالى عدد مشروعات حياة كريمة 144 مشروعا، مقسمة على 17 قطاعا، أولا 44 مشروعا فى قطاع الصرف الصحى يتضمن 4 مشروعات فى وصلات الصرف، 10 مشروعات فى قطاع مياه الشرب يتضمن عدد 4 مشروعات فى وصلات مياه الشرب، 5 مشروعات فى قطاع الصحة، 5 مشروعات لإنشاء نقاط الإسعاف، 22 مشروعا فى قطاع المدارس، 6 مشروعات فى قطاع الشباب والرياضة، 5 مشروعات فى قطاع الغاز الطبيعى، مشروعان فى مجال البريد، 8 مشروعات فى قطاع الكهرباء، 9 مشروعات فى قطاع الاتصالات، 6 مشروعات لإنشاء أبراج المحمول، مشروع فى قطاع الرى، مشروع فى قطاع الزراعة، 3 مشروعات فى قطاع التضامن الاجتماعية، 4 مشروعات فى مجال المجمعات الحكومية، 6 مشروعات لإنشاء النقاط الشرطية، 4 مشروعات لإقامة المبانى المتنوعة، 8 مشروعات فى قطاع الطرق الداخلية، مشروع فى قطاع الطرق الخارجية، ذلك بالإضافة إلى مشروعات سكن كريم.



ضيف سعد



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