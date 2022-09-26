مدبولى: توجيهات رئاسية بتزويد منطقة شق الثعبان بخدمات لتحويلها لمدينة صناعية متكاملة

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير منطقة "شق الثعبان"، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والمهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عادل حامد، رئيس الشركة المصرية للاتصالات، والمهندس الحسيني عادل، نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات لخدمة العملاء.

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن لقاء اليوم يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الاهتمام بتطوير منطقة "شق الثعبان"، والعمل على تزويدها بمختلف الخدمات والمرافق، سعياً لتحويلها إلى مدينة صناعية متكاملة للرخام والجرانيت.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بدعم وتطوير قطاع الصناعة، والعمل على تعزيز دور الصناعة المحلية فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أن أعمال رفع كفاءة منطقة "شق الثعبان" تشتمل على تطوير وتحسين مختلف شبكات البنية الأساسية بالمنطقة، بحيث تكون صديقة للبيئة، ويكون التعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن، وذلك للحد من التلوث البيئي، كما سيتم تطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وطرقها الفرعية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير حول أعمال تطوير منطقة "شق الثعبان"، حيث تمت الإشارة إلى أن المنطقة تقع على مساحة 6.5 كم مربع، تضم 2525 مصنعا وورشة، وأنه في إطار تطوير المنطقة لتحويلها لمدينة صناعية متكاملة للرخام والجرانيت، جار التخلص من المخلفات الصلبة والسائلة الموجودة بها

وأضاف السفير نادر سعد أنه فيما يتعلق بتدوير المخلفات الصلبة للرخام والجرانيت، فقد تمت الإشارة إلى الاتفاق الذي تم مع الشركات المتخصصة على الشراكة في تشغيل عدد 2 خط كسارة ثابتة بطاقة إنتاجية 9000 طن/ يوم بمعرفتهم، وذلك لانتاج سن 1،2،6 يستخدم فى أعمال إنشاء الطرق، ومحطات الخرسانة، ومصانع الطوب الأسمنتي، كما تم التنوية إلى ما تم من أعمال لفك الكسارات وإعادة تركيبها، إلى جانب استكمال أعمال شبكات المياه والصرف الصحي، ورفع كفاءة الشبكات الموجودة، وكذا ما يتعلق برفع كفاءة شبكة الكهرباء.

كما تم استعراض المخطط التفصيلى للتوسعات المستقبلية لمنطقة "شق الثعبان"، والمقترحات الخاصة بها.

وأوضح السفير نادر سعد أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة "شق الثعبان"، وكذا موقف تقنين أوضاع الورش الموجودة بها، والداخلة ضمن المرحلة الأولي من أعمال التطوير، مضيفاً: كما تم استعراض تكلفة توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمرحلتين الثانية والثالثة، وكذا موقف توصيل خدمات الكهرباء للمنطقة، ومخطط تحسين الخدمات المقدمة.

كما شهد الاجتماع استعراض جهود محافظة القاهرة فى إطار تطوير منطقة "شق الثعبان"، وخاصة ما يتعلق بأوضاع المصانع والورش الموجودة، وإدخالها فى الاقتصاد الرسمى، إلى جانب ما يتعلق بموقف المشروعات الخاصة برفع كفاءة وتطوير المنطقة فى مختلف القطاعات، وذلك ضمن الخطة العاجلة أو متوسطة الأجل.