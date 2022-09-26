محافظ سوهاج يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المستشفيات العامة والمركزية

سوهاج عمرو خلف

عقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا مع قيادات ومسئولى القطاع الصحى بالمحافظة، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامى القاضى نائب المحافظ، وذلك لمناقشة الوضع الصحى الراهن بالمحافظة، والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بتطوير المستشفيات المركزية والعامة بنطاق المحافظة.



حضر الاجتماع ايضا كل من " الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد حسن ياسين مدير عام فرع التأمين الصحى بسوهاج، والدكتورة كريمة حامد وكيل المديرية، والدكتور هانى فؤاد رئيس فرع هيئة الإسعاف بسوهاج، والمهندس على عبد الساتر مدير الدعم الفنى بوزارة الصحة، ومديرى مستشفيات " سوهاج العام، وسوهاج التعليمى، الهلال للتأمين الصحى، مركز القلب والجهاز الهضمي"، ومديرى عام الطب العلاجى، والكلى بمديرية الصحة.



تناول الاجتماع مناقشة سبل الانتهاء من أعمال الصيانة بمستشفى سوهاج العام، وتركيب لوحات وكابلات الكهرباء اللازمة، وتحديد أماكن بديلة لتقديم الخدمة الطبية للمرضى، والمترددين على المستشفى، وذلك بمستشفيات " صدر سوهاج، وحميات سوهاج، وسوهاج التعليمى، والمستشفى الجامعى بسوهاج، لحين الانتهاء من جميع أعمال الصيانة.



ناقش الاجتماع كذلك الموقف التنفيذى لمشروعات إحلال وتجديد وإنشاء المستشفيات المركزية والعامة بنطاق المحافظة، والتى تشمل مستشفيات " جهينة، وطهطا، وجرجا، وطما، والمراغة، والعسيرات، والبلينا، ودار السلام "، حيث من المقرر الانتهاء من مستشفيات " جهينة، وطهطا "، خلال الشهر القادم، بالإضافة إلى مستشفى " جرجا" خلال شهر نوفمبر المقبل.



وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتشغيل المستشفيات، وإزالة كافة المعوقات، لتغطية الاحتياجات الطبية لأهالى سوهاج مع وضع الحلول البديلة للمستشفيات التى تشهد أعمال تطوير، لافتا إلى ضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية بالقطاع الطبى من جامعة سوهاج، ومديرية الصحة، والتأمين الصحي؛ لتلبية احتياجات المواطنين، وتذليل أية معوقات.