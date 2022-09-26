محافظ جنوب سيناء يتابع العمل بمركز الرصد الأمنى وتوصيل المرافق للمنطقة الزرقاء

جنوب سيناء _ ياسر عامر

أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية، تابع المحافظ خلالها معدلات ونسب تنفيذ الأعمال الإنشائية لمركز الرصد الأمني الموحد بشرم الشيخ، في إطار الجولات الميدانية التفقدية المستمرة لمتابعة الأعمال التي تتم استعدادا لمؤتمر تغير المناخ.

وأشار المحافظ إلى أن المركز الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، وسيتم الانتهاء منه أواخر سبتمبر 2022، مضيفاً أن المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة والمناطق الحاكمة بطريق شرم الشيخ النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد.

وشدد المحافظ علي ضرورة الانتهاء من أعمال الطرق واعمال اللاند سكيب والتجميل والاضاءة قبل افتتاح المركز.

وخلال الجولة حرص المحافظ علي التأكد من توصيل كافة المرافق بالمنطقة الزرقاء" امتداد مركز المؤتمرات الدولية" موضحاً ان المنطقة الزرقاء امتداد لمركز المؤتمرات الدولية بالتنسيق مع وزارة البيئة، وتبلغ مساحتها اكثر من 10 الف متر مربع، وهي الجزء اللوجستي للمؤتمر، وهي ضمن اتفاقية الأمم المتحدة وتحت إدارتها. وتتم بها كل الفعاليات الرسمية، وتتم بها أيضا عدد من قاعات التفاوض والأحداث الجانبية وأجنحة الدول.

وقام فودة بمتابعة معدلات ونسب التنفيذ لأعمال تطوير طريق السلام التي تشمل التوسعة والرصف وأعمال الانترلوك والمشايات والإضاءة وأعمال التجميل وان شاء الممشى السياحى بطريق السلام بشرم الشيخ.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة أعمال تطوير ايقونة وميدان السلام التي تشمل أعمال مد شبكات ري وتشجير ومساحات خضراء وأعمال اضاءة ومسرح وأعمال تجميلية وسواري أعلام.

وشدد المحافظ علي ضرورة تكثيف العمالة ومضاعفة ساعات العمل للانتهاء من تلك الأعمال في التوقيتات المناسبة استعدادا لبدء فعاليات مؤتمر قمة تغير المناخ بشرم الشيخ.

وتابع أيضا العمل بتطوير السوق التجاري القديم، وأعمال إنشاء منطقة القديمة به ضمن الاستعدادات الخاصة بمؤتمر تغير المناخ.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء اللواء نادر علام القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ للمحليات، وممثلي الهيئات المشرفة والشركات المنفذة للمشروعات.