محافظ بني سويف يعقد اجتماعاً لمراجعة الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد

بنى سويف هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اجتماعاً، لمراجعة خطة المحافظة الشاملة استعداداً لاستقبال العام الدراسى الجديد 2022/2023، والذى ينطلق مطلع الأسبوع المقبل، حيث حضر الاجتماع الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور هانى رجائى وكيل مديرية التربية والتعليم، الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى ببنى سويف، الدكتورة حنان خلف مدير المكتب الفنى بفرع التأمين الصحى، ومديرى الإدارات التعليمية ومسئولى المتابعة بالمديرية.

فى بداية الاجتماع توجه المحافظ بالتهنئة بمناسبة قرب العام الدراسى الجديد، مؤكداُ على أهمية استمرار تفعيل الإجراءات الاحترازية والانتهاء من إعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية وتكثيف أعمال النظافة داخل المدارس وفى محيطها بالتعاون مع الوحدات المحلية، والالتزام بالتدابير الوقائية ونشر ملصقات التوعية لمجابهة فيروس كورونا حفاظًـا على صحة وسلامة كافة عناصر المنظومة التعليمية، وذلك بحسب الخطة التى تم إعدادها بالتعاون بين مديريتى التعليم والصحة، بهدف توفير أجواء صحية وآمنة، وضمن خطة الدولة الشاملة فى هذا المجال، مع أهمية توجيه المعلمين ومديرى المدارس بحضور طابور الصباح وتحية العلم، وتفعيل دور الإذاعة المدرسية فى توصيل المعلومات الصحيحة للتلاميذ بطريقة سهلة وميسرة، مشيرا إلى ضرورة غرس قيم الولاء والانتماء فى نفوس الطلاب.

كماأشار المحافظ إلى الالتزام التام بتنفيذ خطة لمتابعة المدارس ميدانياً على مدار الفصل الدراسى بصفة عامة وخلال الأسابيع الأولى من الدراسة بصفة خاصة لضمان انتظام العملية التعليمية، من خلال توجيه فرق عمل من الإدارات المعنية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة سير العملية التعليمية وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها، بجانب خطة المتابعة الميدانية التى تنفذها المديرية وتتضمن تسيير أوتوبيسات للمرور على المدارس بمشاركة مُوجًهى المواد والتوجيه المالى والإدارى، لمتابعة المدارس من كافة النواحى وتذليل أى صعوبات قد تواجه سير الدراسة، مع التأكيد على نظافة المدارس ودورات المياه حفاظا على صحة الطلاب والتأكيد على الانتهاء من إعداد الجداول والإشراف اليومى، والاستعداد لمبادرة علاج أمراض سوء التغذية والكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لتلاميذ الابتدائى ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

من جانبه أوضح وكيل التعليم أن المديرية قد أتمت استعداداتها لاستقبال العام الدراسى من خلال إعداد وتنفيذ خطة متكاملة، والتى تضمنت تفقد إدارات التعليم والمرور على عدد من المدارس بمراكز المحافظة، حيث تستعد أكثر من 1200 مدرسة على مستوى المحافظة لاستقبال ما يزيد عن 767 ألفا و650 طالبا وطالبة فى مختلف مراحل التعليم الأساسى والثانوى، بواقع (436 ألفا و770 طالباً فى 628 مدرسة ابتدائى، و196 ألفا و121 فى 436 مدرسة إعدادى، و20 ألفا فى 21 مدرسة تجريبى، و50 ألفا فى 85 مدرسة ثانوى عام، و31 ألفا و469 طالباً فى 28 مدرسة للتعليم الفنى الصناعى، و12 ألفا و482 فى 6 مدارس للتعليم الزراعى، و20 ألفا و809 طلاب فى 16 مدرسة للتعليم التجاري)، مضيفاً أنه قد تم وضع خطة لتقسيم اليوم الدراسى فترتين صباحى ومسائى فى أكثر من 20 مدرسة على مستوى المحافظة، لاستيعاب طلاب المدارس التى يتم بها عمليات إحلال وتجديد.

كما تم وضع وتنفيذ خطة للمتابعة الميدانية للمرور على المدارس، بمشاركة موجهى المواد الدراسية وأعضاء المتابعة والتوجيه المالى والإدارى، وذلك لمتابعة المدارس من كافة النواحى وتذليل أى صعوبات تواجه المدارس، مع التأكيد على نظافة المدارس ودورات المياه حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب والتأكيد على الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية والإشراف اليومى إلى جانب متابعة عملية استلام الكتب، فضلاً عن التأكيد على الانتهاء من توزيع المعلمين واستقرارهم بالجداول ووضع خطة مناسبة لسد العجز قبل بدء الدراسة بالاستعانة بمعلمى الحصة، وزيادة عدد الحصص للأساسيين بمقابل "نظام الحصة"، مع الاعتماد على حصص المشاهدة.

بالإضافة إلى التعريف بالقنوات والمنصات التعليمية، والإعلان عنها فى مكان واضح المدارس، للاستفادة بما تتيحه من مواد تعليمية، بجانب وضع حصص المشاهدة فى الجدول المدرسى، والاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بالمدارس، والعمل على توعية الطلاب بأخطار التغيرات المناخية على البيئةمن خلال تفعيل دور الأنشطة التربوية، والاستفادة من الإذاعة المدرسية، وتصميم لافتات وتنظيم الندوات والمحاضرات والمعارض المختلفة للتوعية بهذه القضية، والتأكيد على إدارات المدارس لتفعيل دور الأنشطة الطلابية فى المجالات الرياضية والثقافية والفنية التى تهدف إلى صقل مواهب النشء، وتنمية مهاراتهم.

وفيما يتعلق بموقف استلام وتوزيع الكتب المدرسية فقد وصلت نسبة توريد كتب مرحلة رياض الأطفال بلغت 100%، وللابتدائى 87.4%، والإعدادى 72.1%، والثانوى الفنى 75.1%، مشيراً إلى قرار الوزارة رقم 141 لسنة 2022، بتحديد الرسوم المدرسية ومقابل الخدمات للعام الدراسى 2022/2023، مع مراعاة حالات الإعفاء الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، منوهاً أن إيصال التوريد الصادر من مكتب البريد مسوغ أساسى لقبول ملف الطالب، مع التيسير على أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة من خلال إمكانية تقسيط المصروفات الدراسية.