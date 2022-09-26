محافظ المنيا: "حياة كريمة" سلمت 1250 شنطة مستلزمات دراسية للأكثر احتياجا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مؤسسة حياة كريمة سلمت 1250 حقيبة مستلزمات دراسية لطلاب محافظة المنيا، ضمن مبادرة " راجعين نتعلم "، وذلك فى إطار الدعم المستمر الذي تقدمه المؤسسة لمساندة الأسر الأولى بالرعاية تزامنا مع حلول العام الدراسي الجديد.

ووجه المحافظ الشكر لمؤسسة حياة كريمة، لدعمها للمحافظة، مؤكداً أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اتخذت العديد من الإجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين البسطاء، من خلال دعمهم في كافة مناحي الحياة.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة بتقديم كافة أوجه الدعم لتلك المبادرة التي تأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، مثمنا ما تقوم به مؤسسة حياة كريمة لتحسين حياة المواطنين في قرى الريف المصري، كما دعا المحافظ إلى تكاتف جميع الجهات لتوفير كافة أشكال الدعم للطلاب من الأسر الأولى بالرعاية.

من جانبها، وجهت مؤسسة حياة كريمة بالمنيا الشكر والتقدير لمحافظ المنيا على الدعم المستمر لتحقيق المستهدف من تلك المبادرات ووصول الدعم إلى مستحقيه من أهالينا في القري والنجوع.