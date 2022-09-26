اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الفيوم يستبعد رؤساء أحياء شرق وغرب وجنوب المدينة للتقصير فى عملهم

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 11:34 م
محافظ الفيوم يستبعد رؤساء أحياء شرق وغرب وجنوب المدينة للتقصير فى عملهم محافظ الفيوم يستبعد رؤساء أحياء شرق وغرب وجنوب المدينة للتقصير فى عملهم
الفيوم رباب الجالي

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قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، استبعاد رؤساء أحياء "شرق وغرب وجنوب" مدينة الفيوم، للتقصير فى أداء عملهم، وعدم متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات، ومناطق تجمعات وتراكمات القمامة بكافة المناطق، بشكل دائم.

جاء قرار محافظ الفيوم، عقب الجولة الميدانية المفاجئة، التي قام بها مساء اليوم الاثنين، لمتابعة حالة النظافة العامة، ورفع الإشغالات، ومخلفات البناء، بأحياء مدينة الفيوم، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد التوني معاون المحافظ.

وخلال الجولة رصد محافظ الفيوم، تراكمات القمامة بأحياء مدينة الفيوم، وكذا تدني حالة النظافة، وزيادة الإشغالات بالطرق والميادين، وكثرة وجود المخلفات، وعلي الفور وجه المحافظ برفع كافة تراكمات القمامة والإشغالات ومخلفات البناء والأتربة، لإضفاء الشكل الحضاري على الشوارع والميادين، مؤكداً علي ضرورة المتابعة الدورية لعدم وجود هذه التراكمات مرة أخرى.

وأكد "الأنصاري" استمرار الجولات الميدانية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، لمتابعة حالة النظافة العامة، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلي ضرورة تكثيف أعمال التجميل ضمن خطة المحافظة في هذا الشأن.


الجولات الميدانية للمحافظين

حملات النظافة بالمحافظات

الفيوم

محافظة الفيوم



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