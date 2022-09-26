محافظ الدقهلية: قطع المياه غدا 6 ساعات ببعض قرى دكرنس بسبب أعمال ربط خط مياه

الدقهلية - فريق المحافظات

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه غدا الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر الجارى من الساعة 3 صباحا حتى الساعة 9 صباحا من ذات اليوم عن بعض قرى مركز دكرنس، للقيام بأعمال ربط خط مياه قطر 10 بوصات بلاستيك، والمغذى لقرية ميت الحلوج التابعة للمركز مما يستدعى غلق المياه عن بعض المناطق بنطاق مركز ومدينة دكرنس.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءً على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية فى هذا الشأن.

وقد أوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه فى مركز دكرنس هى نطاق الوحدات المحلية لقرى نجير وديمشلت ودموه وأشمون الرمان.

وقد وجه "د. مختار"، للمحاسب السيد النخيلى رئيس مركز ومدينة دكرنس للتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة إنهاء الأعمال المذكورة خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة اخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.. واكد محافظ الدقهلية على أهمية إتباع الأصول الهندسية والفنية الواجبة فى تنفيذ الأعمال المشار اليها.

هذا وتهيب محافظة الدقهلية بالسادة المواطنين قاطنى الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه والوحدات المحلية المذكورة والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.