محافظ الدقهلية: تقييم المشروعات الخضراء المقدمة على المنصة الإلكترونية

الدقهلية فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، متابعة أعمال لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية والمقدمة على المنصة الإلكترونية، حيث باشرت اللجنة أعمالها على مدار اليوم الثانى على التوالى وانتهت خلال أمس واليوم من تقييم 17 مشروعا من المشروعات المشاركة بالمبادرة هذا وتستمر أعمال اللجنة حتى يوم الخميس القادم، للانتهاء من تقييم جميع المشروعات المقدمة، حيث سيتم اختيار عدد 6 مشروعات لتصعيدها للجنة الوطنية للمبادرة على مستوى الجمهورية وسيتم عرض نتائج التقييم فى مؤتمر مع مطلع شهر اكتوبر المقبل.

وتضم اللجنة فى عضويتها كلا من الدكتورة أمينة شلبى مقررة المجلس القومى للمرأة بالدقهلية، وماجد محمد السيد ممثلا عن وزارة البيئة، وحامد عطية البرعى ممثلا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجيهان جلال عبد السميع، وحسام الدين يسرى ممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هشام المناوى ممثلا عن المجتمع المدنى والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة ومنسق المشروع بمحافظة الدقهلية.

وأوضح "مختار" خلال متابعته أعمال اللجنة أن الدولة تولى اهتمام كبيرا بعدد من الملفات التى تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفى مقدمتها ملف قطاع النظافة والبيئة على مستوى جميع المحافظات.

وأشار إلى أن الدقهلية كان لها السبق فى التعامل مع القضايا البيئية التى تؤثر فى التغيرات المناخية من خلال إنشاء مدافن صحية ونقل المقالب العشوائية حيث تم إنشاء المدفن الصحى بقلابشو بأحدث التقنيات العلمية لضمان عدم حدوث أى انبعاثات بالإضافة إلى نقل كافة المقالب العشوائية بنطاق المحافظة.

وأضاف أن لدينا طفرة غير مسبوقة فى مجال إنشاء وتطوير مصانع التدوير والمعالجة بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية، حيث تم إنشاء مصنع سندوب ومصنع المنزلة باحدث المعدات ذات تكنولوجيا المانى هولندى وتعد المصانع الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط وفى ذات السياق.

وقال "المحافظ" اهتممنا ايضا بقضية التشجير والحدائق بمراكز ومدن وقرى المحافظة من خلال تنفيذ عدد من الحدائق والزراعة والتشجير مشيرا أن كل هذه المشروعات والخطوات تخدم بشكل مباشر اهداف المبادرة المطروحة.

وثمن محافظ الدقهلية جهود وأعمال اللجنة وكذا جهود جميع المشاركين من ابناء الدقهلية بالمشروعات والأفكار التى تلبى المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية التى حددتها المبادرة المطروحة.. وفى ذات السياق يذكر انه سبق وان اقامت محافظة الدقهلية برعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الندوة التعريفية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية للحفاظ على البيئة.

وكان قد دعا "مختار" خلال هذه الندوة التعريفية الجميع للمشاركة بالمشروعات والأفكار التى تلبى المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية مثل المشروعات الصديقة للبيئة والتى تستخدم التكنولوجيا الحديثة للحد من الملوثات البيئية التى تتسبب فى ظاهرة الاحتباس الحرارى الذى يؤثر سلباً على تغير المناخ مما يهدد الحياة على كوكب الأرض.

جاء ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف تغير المناخ الذى أصبح له تأثير واضح وقوى على كوكب الأرض وتمشيا مع جهود اجهزة الدولة لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP 27 فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، والذى يتم من خلاله وضع استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية وتطبيقها، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.