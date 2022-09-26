محافظ الجيزة: تنفيذ 11 محطة معالجة صرف بتكلفة 8,2 مليار جنيه

كتبت - مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة ، أن المحافظة كانت تعاني من وجود بعض المشروعات المتعثرة بالمراكز والمدن، التي استوجبت تكاتف كافة أجهزة المحافظة لتذليل جميع العقبات التي كانت تواجهها، خاصة في قطاع الصرف الصحى، حيث تم الانتهاء منها وإدخالها الخدمة، موضحا أنه تم تنفيذ 11 محطة معالجة للصرف الصحي بتكلفة 8,2 مليار جنيه، بخلاف تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد لمحطات وشبكات المياه.

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن المشروعات ساهمت بشكل كبير فى رفع الطاقة الإنتاجية للمياه لتصل إلى 2,8 مليون م3 لخدمة حوالي 10 ملايين نسمة من خلال إضافة وتنفيذ 8 محطات مياه بطاقة 600 ألف متر مكعب، وهو ما انعكس على تحسن ضغوطات المياه بالعديد من القطاعات والبؤر الساخنة والتى كانت مصدراً للشكاوى المتكررة للمواطنين على مدار سنوات.

تصريحات المحافظ، جاءت خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة معدلات التنفيذ وسير العمل لمشروعات الصرف الصحى الجاري تنفيذها بمراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية وبحث آليات إنهاء الأعمال المتبقية بالمشروعات لإدخالها الخدمة نظرا لأهميتها للمواطنين.

واطلع المحافظ، خلال الاجتماع علي الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بقري منيل شيحة وعرب منيل شيحة وطموه والمنوات ونزلة الأشطر وزاوية أبومسلم وميت قدوس وميت شماس بمركز ومدينة أبوالنمرس ومشروع الصرف الصحي بقرية أم خنان والشيخ عتمان بمدينة الحوامدية للوقوف علي نسب تنفيذ الأعمال لتلك المشروعات وبحث المعوقات التى تواجهها.

وأكد المحافظ، تذليل كافة العقبات لسرعه الانتهاء من المشروعات، مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذى لمشروعات الشرب والصرف الصحى وبالتنسيق مع الجهات المعنية سوف يكثف من الجهود في مشروع الصرف الصحى بنزلة الاشطر والبالغ نسبه تنفيذه 90 %، ومشروع زاوية ابو مسلم والبالغ نسبة تنفيذه 75 % للانتهاء منهما بنهاية العام الجاري، إلى جانب الانتهاء من مشروعات الصرف بمنيل شيحة وطموة والتي تتراوح نسب تنفيذهم من 60 الى 75 %، وذلك بنهاية شهر يونيو من العام القادم وذلك بالتوازي مع الإسراع من وتيرة الأعمال بباقي المشروعات لإدخالها الخدمة.

وكلف محافظ الجيزة، نائبه ابراهيم الشهابي، خلال الاجتماع بالتنسيق بين جميع الجهات لتذليل العقبات مع المتابعة المستمرة لمشروعات الصرف الصحي من خلال الجولات الميدانية لجميع مواقع العمل ومتابعة معدلات الإنجاز مع الالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة.

كما وجه اللواء أحمد راشد، بتسهيل إجراءات استخراج تراخيص الحفر اللازمه لاستكمال الأعمال المتبقية من المشروعات الجارية وتقديم التسهيلات اللازمه مع رد الشئ لأصله عقب الانتهاء من المشروع لعدم التأثير علي الحركة المرورية.

حضر اللقاء، إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، وممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وأحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومنصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ عن دوائر أبو النمرس والحوامدية حسام عاشور ونيرمين بدراوى ومحمد رشاد وعصام هلال، ورئيس مركز ومدينة أبو النمرس، ورئيس مدينة الحوامدية وممثلين عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.