اليوم السابع
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محافظ أسوان يعتمد الخطة العامة لمديرية التنظيم والإدارة

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 02:48 م
محافظ أسوان يعتمد الخطة العامة لمديرية التنظيم والإدارة محافظ أسوان يعتمد الخطة العامة
أسوان - عبد الله صلاح

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اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الخطة العامة لمديرية التنظيم والإدارة، وفقاً لمقترح الإدارة المركزية للجهاز المركزى للتنظيم والمديرية، فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها أجهزة الدولة المعنية لتطوير منظومة العمل المحلى وتحقيق الإصلاح الإدارى المطلوب داخل المؤسسات الحكومية.

جاء ذلك خلال استعراض سهير مكى مدير المركز التدريب الإداري بالمديرية لملامح الخطة على محافظ أسوان، وذلك بحضور محمد زكى شحاته مدير مديرية التنظيم والإدارة، ومصطفى حافظ مدير مركز المعلومات بالمديرية.
 
كما تم عرض جهود المديرية واختصاصاتها، ودورها فى تقديم الدعم الفني لجميع مديريات الخدمات على مستوى، بالإضافة إلى تقديم مقترحات التطوير التى تساهم في دفع العمل بالمصالح الحكومية، فضلاً عن تطبيق قانون الخدمة المدنية بالجهاز الإدارى للدولة.
 
وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن المحافظة تسعى دائماً لتطوير معدلات العمل تطبيقاً لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، لافتاً إلى أن ذلك سيساهم فى تقديم الخدمات للمواطنين بجودة أعلى، علاوة على التعرف بالإمكانيات البشرية القادرة على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء، وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرارات في إطار تنفيذ رؤية وإستراتيجية مصر 2030 .
 
 
 

 


التنظيم والادارة

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