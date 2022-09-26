محافظ أسوان يحيل تقرير جهاز حماية المستهلك للنيابة بسبب الكيانات الوهمية

أحال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تقرير جهاز حماية المستهلك للنيابة العامة، والذى تضمن نتائج حملات التفتيش والإجراءات القانونية التي قام بها فرع الجهاز الإقليمى بأسوان برئاسة صالح فنجرى.

وداهمت لجان التفتيش الميدانية، والتى شارك فيها أعضاء جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى، بجانب إدارات الشئون القانونية، والتفتيش والمتابعة بالمحافظة، وكذا قطاع كهرباء أسوان بضبط مخالفات بعدد من المراكز والأكاديميات الوهمية غير المرخصة، وغير المعتمدة من الجهات المختصة والتى تقوم بمنح شهادات معتمدة للخريجين من الشباب والفتيات للعمل بمقتضاها فى مراكز طبية وعلاجية وعيادات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة.

وخلال اجتماعه بأعضاء جهاز حماية المستهلك بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ أكد اللواء أشرف عطية على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك مع الاستمرار في حملات التفتيش على أى مركز أو كيانات غير مرخصة، لأنها تبيع الوهم للشباب الأسوانى، بالإضافة إلى أنها تقوم بتخريج كوادر غير مؤهلة فى تخصصات تمس حياة وسلامة المواطنين.

وناشد، المواطنين بعدم الانجراف وراء الإعلانات المضللة لهذه الكيانات الغير قانونية ، والتأكد من تبعيتها للوزارات والجهات والهيئات الواقعة فى نطاق الجهاز الإدارى للدولة ، أو المؤسسات الإقليمية والدولية المعتمدة.

ومن جانبه، أوضح صالح فنجرى بأنه طبقاً للقانون 181 لسنة 2018 والمنظم لعمل جهاز حماية المستهلك، وبناء على قرار محافظ أسوان بتشكيل لجنة دائمة لمراجعة موقف المراكز والأكاديميات بعد رصد ظاهرة عمل من خريجيها في المراكز الطبية كممرضين وأخصائيين تم تنظيم 3 حملات تفتيشية قامت بالمرور الميدانى على 26 كيانا تم تحرير محاضر لبعضها، وتوجيه الملاحظات للبعض الآخر وضبط مخالفات لـ 6 مراكز وأكاديميات غير مرخصة.

وأشار، إلى أن المخالفات تركزت حول وجود إعلانات مضللة، وإدارة منشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة ، وعدم الإعلان عن بيانات الخدمات التعليمية والتدريبية المقدمة ، والتهرب الضريبى ، فضلاً عن مخالفة التوصيل العشوائى للتيار الكهربائى .