محافظ أسوان يتفقد آثار حريق السوق السياحى ويوجه بإيواء المتضررين.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، آثار الحريق الذى اندلع بأحد محلات العطارة بشارع البصالى المتفرع من السوق السياحى، والذى امتد إلى عمارتين سكنيتين منها العقار الذى يوجد أسفله المحل، بالإضافة إلى محول ولوحة كهربائية دون أى خسائر فى الأرواح أو أضرار للمواطنين والأسر سواء بالمحل أو الوحدات السكنية، فيما قامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق من خلال الدفع بـ 9 سيارات إطفاء.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان والقيادات الأمنية والتنفيذية، والذى أعطى توجيهاته بمراجعة منظومة الحريق بالسوق السياحى، علاوة على فتح الشارع الجانبى المؤدى لشارع أبطال التحرير والمجاور لقسم شرطة أسوان أول من أجل تسهيل الحركة المرورية لتدخل قوات الحماية المدنية لمواجهة أي حرائق داخل السوق السياحى.

وكلف اللواء أشرف عطية رئيس مركز ومدينة أسوان، ومديرية التضامن الاجتماعى، والجهات المختصة بحصر الأسر المتضررة من الحريق لتقديم كافة أوجه الدعم سواء بتوفير وحدات سكنية بالإيواء العاجل، أو متطلبات الحياة اليومية من المفروشات والمستلزمات المنزلية ، مشيداً بالتدخل السريع والدور الحيوى لقوات الحماية المدنية ، واستجابتهم السريعة وتمكنهم بإخماد الحريق دون أى خسائر فى الأرواح أو الممتلكات العامة.

ووجه أشرف عطية مسئولى قطاع كهرباء أسوان بتوفير محول تبادلى كهربائى لسرعة توصيل التيار الكهربائى لأهالى المنطقة بعد انقطاعه بسبب اندلاع الحريق فى المحول واللوحة الكهربائية المجاورة للعمارة السكنية.



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