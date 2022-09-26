محافظ أسوان يتابع نتائج حملات الموجة الـ 20 لإزالة التعديات بإجمالى 237 حالة تعد

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج الحملات المكبرة التى تنظمها الوحدات المحلية لإزالة مختلف التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 20 طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأسفرت نتائج الحملات عن إزالة 237 حالة تعدى على أراضى بناء وزراعية بمساحة إجمالية وصلت لنحو 97 ألفا و816 م2 منها 221 حالة تعد لمبانى بمساحة 82 ألفا و494 م2 ، بجانب إزالة 16 حالة على أراضى زراعية بمساحة 15 ألف و 322 م2 وذلك منذ إنطلاق هذه الموجه فى 13 أغسطس الماضى وحتى الآن.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تكثيف الجهود للإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى على أراضى الدولة سواء الزراعية أو البناء أو الرى أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية وذلك للحفاظ على حق الشعب وهيبة الدولة والتصدى بكل حزم للمخالفين والمتعديين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وتابع ، بأنه تم تكليف السكرتير العام للمحافظة للإشراف على فعاليات الموجه الـ 20 ، ومتابعة قرارات الإزالة بجميع قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع كافة جهات الولاية ، وأيضاً الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة 16 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 3300 م2 بنطاق حى شرق منها 6 حالات تعدى صادر لها قرارات إزالة سابقة على مساحة 1100 م2 ، و 10 حالات تعدى تم الإزالة الفورية لها بمساحة 2200 م2 حيث شهدت فعاليات الحملة مشاركة للأجهزة الأمنية والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية بقيادة علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة لقطاعى شرق والصداقة الجديدة مدعمين بالمعدات الثقيلة .