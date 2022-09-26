مجلس جامعة المنصورة يعقد اجتماعا بحضور محافظ الدقهلية

الدقهليه شريف الديب

عقد مجلس جامعة المنصورة اليوم برئاسة الدكتور محمود محمد المليجى القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، وبحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وأكد الدكتور محمود محمد المليجى، على أهمية التعاون المثمر بين المحافظة والجامعة، وأن الجامعة تقف دائمًا على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم العلمي والفني والمعنوي الكامل لمحافظة الدقهلية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى تكامل دور الجامعة والمحافظة والمشاركة الفعالة فى مشروعات تطوير المحافظة والميادين، وتقديم الخدمات المختلفة للنهوض بالمحافظة.

وعبر الدكتور أيمن مختار عن سعادته البالغة لتواجده في رحاب جامعة المنصورة، التي أنجبت لمصر الكثير من العلماء والوزراء والمبدعين والمفكرين ، مشيرا أن جامعة المنصوره شريك أساسي مع المحافظة في تقديم كافة الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها تطوير الميادين والشوارع وتقديم الخدمات الصحيه .

وأكد على تقديم الدعم الكامل لجامعة المنصوره من أجل استمرار تأدية رسالتها العلمية والطبية لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى.

كما ثمن دور جامعة المنصورة الرائد في مجال تنمية المجتمع والبيئة، بجانب تميزها في قطاعي التعليم والصحة، والتي بفضل تميزها أصبحت المنصورة عاصمة مصر الطبية.

وقد صرح الدكتور محمود ابو المجد المتحدث الرسمي بإسم رئيس جامعة المنصوره، أن المجلس ناقش خطة الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب بعامهم الدراسي الجديد، وأعمال تطوير الحرم الجامعي والمسطحات الخضراء ومباني ومرافق للجامعة للحرص على توفير كل الوسائل التي تساعد ابنائنا الطلاب على الاستفادة العلمية والعملية والاستمتاع بعامهم الدارسي داخل الحرم الجامعي والمشاركة في كافة الأنشطة الطلابية الثقافية والعلمية والرياضية والمجتمعية المتنوعة.