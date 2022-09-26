مباحثات أردنية سودانية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين

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بحث الأردن والسودان تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي، اليوم الإثنين، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وفداً عسكرياً من السودان برئاسة اللواء محجوب بشري رحمة.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد السوداني، طبقا لبيان هيئة الأركان الأردنية، أوجه التعاون وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.



حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.