اليوم السابع
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الإثنين، 26 سبتمبر 2022 10:27 م
أكرم القصاص
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ماكرون تعليقا على الانتخابات فى إيطاليا: نحترم خيار الإيطاليين

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 09:00 م
ماكرون تعليقا على الانتخابات فى إيطاليا: نحترم خيار الإيطاليين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
وكالات

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أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، أنّه يحترم "الخيار الديمقراطي" للإيطاليين، الذي أدّى لفوز أقصى اليمين بالانتخابات العامّة، داعياً روما إلى "مواصلة التعاون" مع الأوروبيين.

وقال في خطاب نشره قصر الإليزيه: "اتّخذ الشعب الإيطالي خياراً ديمقراطياً وسيادياً. نحن نحترمه"، مضيفاً: "بصفتنا جيران وأصدقاء، علينا مواصلة التعاون فيما بيننا".


فرنسا

إيمانويل ماكرون

إيطاليا

الانتخابات الإيطالية



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