ماكرون تعليقا على الانتخابات فى إيطاليا: نحترم خيار الإيطاليين

أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، أنّه يحترم "الخيار الديمقراطي" للإيطاليين، الذي أدّى لفوز أقصى اليمين بالانتخابات العامّة، داعياً روما إلى "مواصلة التعاون" مع الأوروبيين.
وقال في خطاب نشره قصر الإليزيه: "اتّخذ الشعب الإيطالي خياراً ديمقراطياً وسيادياً. نحن نحترمه"، مضيفاً: "بصفتنا جيران وأصدقاء، علينا مواصلة التعاون فيما بيننا".
ماكرون تعليقا على الانتخابات فى إيطاليا: نحترم خيار الإيطاليينالإثنين، 26 سبتمبر 2022 09:00 م
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
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أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، أنّه يحترم "الخيار الديمقراطي" للإيطاليين، الذي أدّى لفوز أقصى اليمين بالانتخابات العامّة، داعياً روما إلى "مواصلة التعاون" مع الأوروبيين.
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