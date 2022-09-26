ماكرون تعليقا على الانتخابات فى إيطاليا: نحترم خيار الإيطاليين

وكالات

أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، أنّه يحترم "الخيار الديمقراطي" للإيطاليين، الذي أدّى لفوز أقصى اليمين بالانتخابات العامّة، داعياً روما إلى "مواصلة التعاون" مع الأوروبيين.



وقال في خطاب نشره قصر الإليزيه: "اتّخذ الشعب الإيطالي خياراً ديمقراطياً وسيادياً. نحن نحترمه"، مضيفاً: "بصفتنا جيران وأصدقاء، علينا مواصلة التعاون فيما بيننا".