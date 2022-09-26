للمرة الثالثة.. أوقاف الأقصر توزع 275 طقم زى أزهرى على الأئمة والدعاة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن توزيع المديرية 275 طقم زي أزهرى على الأئمة والدعاة للمرة الثالثة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الإهتمام الكبير بالأئمة، وذلك من ناحية توفير الزى الأزهرى لهم.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه قامت الوزارة مشكورة بتوفير عدد 275 زيا أزهريا للأئمة الكرام بمديرية أوقاف الاقصر، والذى سوف يتم توزيعه عليهم وفق ما تم إعلانه على الموقع الرسمى للوزارة والصفحة الرسمية لوزير الأوقاف، مؤكداً على أن ذلك الزى هو الدفعة الثالثة من الزى الأزهرى الخامس الذى تقوم الوزارة بتسليمه إلى الأئمة بالمديرية، مقدماً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل إنجاز هذا الأمر، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يعم على مصر الحبيبة الخير والفلاح.

وكانت قد تسلمت المديرية 2 طن لحوم من مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومن بين مفردات هذا الدور مشروع لحوم صكوك الأضاحي والإطعام.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه استقبلت المديرية الدفعة الثالثة من الدفعات المخصصة من قبل الوزارة لمحافظة الأقصر من لحوم صكوك الأضاحي والإطعام لهذا العام 2022، والتى بلغ قدرها 2 طن وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، وفى إطار الاحترام والاهتمام الذى توليه الدولة بكافة مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمديرية والمحافظة ومديرية التضامن الإجتماعى بالأقصر، موضحًا أنه قد حضر استلام اللحوم برفقة الشيخ رمضان عبد الله المفتش العام بالمديرية، وخالد عبد الغني ممثل مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر.