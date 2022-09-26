للصحة العقلية.. "اغضب كما تشاء" وعلاجك في نوادى الصراخ

كتب – حسام الشقويرى

يجد علماء النفس الاجتماعي والتطوري ، وكذلك المتخصصون في الصحة العقلية ، الآن أن الغضب له صفات مفيدة - يمكن أن يساعدنا في فهم العالم من حولنا، ووجدت بعض الأبحاث أن هذه المشاعر يمكن أن يكون لها فوائد إيجابية في تحسين الذات ، مما يساعدنا على تحقيق الأهداف، وعندما نشعر بالغضب ونتقبله على نطاق خفيف إلى متوسط ​​، يمكن أن يساعدنا الغضب على المضي قدمًا بشكل إيجابي.

ما هو علاج الغضب؟

على الرغم من عدم وجود تعريف نفسي واضح للعلاج بالغضب ، إلا أن هناك تدخلات بديلة متنامية تركز على إطلاق غضبنا، وتنبع العديد من حالات الصحة العقلية من المشاعر غير المعلنة، و إذا لم نمنح مساحة لهذه المشاعر ، فسنواجه صعوبات نفسية، و تنصح جاكوبسون انه إذا تمكنا من التخلص من هذه المشاعر بطرق آمنة ، فيمكننا توفير بعض الراحة منها .

خيارات العلاج بالغضب



من تجارب غرفة الغضب إلى نوادي الصراخ عبر الإنترنت حيث يمكن للأفراد تسجيل الدخول والصراخ في ميكروفونهم ، هناك خيارات متاحة.

غرف الغضب

يشار إلى هذه أيضًا باسم غرف التحطيم أو غرف الغضب. إنها غرف مبنية لهذا الغرض حيث يمكن للناس التنفيس عن غضبهم عن طريق تدمير الأشياء.

وقد تتكون غرف الغضب من غرف معيشة مزيفة بها نسخ متماثلة من المفروشات ، مثل أجهزة التلفزيون والمكاتب. أو قد تحتوي على مجموعة من الأشياء العشوائية. تقع بعض غرف الغضب في ساحات الخردة حيث يوجد الكثير من الأشياء لتحطيمها.

نوادي الصراخ

هذه مواقع يمكنك من خلالها الصراخ مع الآخرين عبر الإنترنت، و يمكنك سماع صراخ الأعضاء الآخرين ، ويمكنهم سماع صراخك، و الأمر بسيط مثل استخدام ميكروفون الهاتف أو الكمبيوتر المحمول الخاص بك ، وترك كل شيء.

الفوائد المحتملة

على الرغم من عدم وجود الكثير من الأبحاث ، إلا أن غرف الغضب ونوادي الصراخ قد تقدم العديد من الفوائد.

الشعور بالتمكين

يمكن أن ينبع الغضب من الشعور بالعجز وعدم السيطرة على الموقف.

يمكن أن يساعدك إيجاد طريقة لتوجيه غضبك ، ولو لفترة وجيزة ، على الشعور وكأنك تستعيد مشاعرك . نتيجة لذلك ، قد تشعر بمزيد من القوة والاستعداد لمعالجة الموقف من جديد.

مساحة آمنة لاستكشاف المشاعر

تتمثل إحدى فوائد العلاج بالغضب في فرصة استكشاف عواطفك بطريقة آمنة ومضمونة، و هناك حدود موضوعة تساعدك على إدارة تنفيسك بشكل استباقي وآمن.

الدافع للتغيير الإيجابي

إذا كان التغيير مطلوبًا في حياتنا ، فيمكن أن يساعدنا الغضب في تحفيزنا على القيام بشيء حيال ذلك. يمكن أن يحدث الغضب والغضب عندما يتم حظر احتياجاتنا أو عندما نواجه عقبات.

طريقة لتحسين العلاقات

يمكن أن تكون ممارسات مثل غرف الغضب ونوادي التحطيم تمرينًا جيدًا للترابط لأولئك الذين يعانون من نفس الضغوط.