اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 سبتمبر 2022 06:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

لبنان: الانقسامات تهيمن على البرلمان أثناء دراسة قانون الموازنة

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 06:00 م
لبنان: الانقسامات تهيمن على البرلمان أثناء دراسة قانون الموازنة البرلمان اللبنانى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رفع جلسة دراسة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام الحالي بشكل مؤقت، لتعود للانعقاد مرة أخرى في السادسة مساء اليوم الاثنين.


وشهدت الجلسة اليوم مناقشات مستفيضة حول عدد من المواد، وخصوصا المواد المتعلقة بإعفاء العسكريين المتقاعدين من ضريبة الدخل، بالإضافة إلى بعض المواد الخاصة بالأجور والضرائب وتسعير الدولار.


وتباينت مواقف النواب حول الموازنة، إذ أصر عدد من النواب على مواقفهم الرافضة لإقرار الموازنة من الأساس، فيما دعا البعض إلى الإسراع بإقرارها اليوم تمهيدا للإعداد لموازنة العام المقبل 2023.


وكان محيط مجلس النواب اللبناني قد شهد أعمال عنف ومشادات بين عدد من المتظاهرين المنتمين للعسكريين المتقاعدين، وقوات الأمن المكلفة بتأمين المجلس، بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة للمجلس النيابي المخصصة لحسم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة.


ويعد مشروع القانون أحد أبرز وأهم القوانين التي تأتي على رأس قائمة الإجراءات الإصلاحية المطلوبة، ضمن الاتفاق المبدئي على مستوى الموظفين بين لبنان وصندوق النقد الدولي الموقع في شهر أبريل الماضي.


لبنان

البرلمان اللبنانى

نبيه برى

قانون الموازنة فى لبنان

الأوضاع فى لبنان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة