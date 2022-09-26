لا شبهة جنائية في مصرع فتاة سقطت من الطابق الثالث بأوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في مصرع فتاة سقطت من الطابق الثالث في أوسيم، وذكر أفراد أسرتها أنها اختل توازنها وسقطت مفارقة الحياة.

وناظر رجال المباحث جثة الفتاة، وتبين أن الإصابات التي لحقت بها ناتجة عن السقوط من علو، ولا توجد شبهة جنائية في وفاتها، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان الذين أكدوا رواية والد الفتاة، وسقوطها نتيجة اختلال توازنها خلال نشر الغسيل.

وقررت النيابة المختصة التصريح بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط فتاة من الطابق الثالث ومصرعها في أوسيم، وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 18 سنة، اختل توازنها وسقطت من الطابق الثالث، فأصيبت بكسور ونزيف، وفارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.