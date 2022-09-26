لأول مرة منذ 40 عاما.. انطلاق بطولة الصعيد للسباحة فى نيل أسوان 5 أكتوبر المقبل

أسوان - عبد الله صلاح

يفتتح محافظ أسوان أشرف عطية وياسر إدريس رئيس الاتحاد المصرى للسباحة، فى الخامس من أكتوبر المقبل بطولة الصعيد للمياه المفتوحة، بمدينة أسوان، والتى ينظمها الاتحاد المصرى للسباحة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وصرح المهندس أدهم دهب رئيس منطقة الصعيد للسباحة، بأن مدينة أسوان تشهد هذا العام عودة سباقات النيل للمياه المفتوحة لأول مرة منذ 40 عاما عن آخر بطولة، ويشارك فى بطولة أسوان 120 سباحا يمثلون محافظة أسوان ومحافظات الصعيد، وسباحى المنتخب الوطنى للمياه المفتوحة الحاصلين على بطولة إفريقيا.

وكان محافظ أسوان أشرف عطية، التقى المهندس أدهم دهب رئيس منطقة الصعيد للسباحة، والدكتور عادل مكى عميد كلية التربية الرياضية بأسوان، لبحث التحضيرات لاستضافة بطولة بطولة الصعيد للمياه المفتوحة تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "الرياضة أمن قومى" ، فى ضوء توصيات الملتقى الدولى للسياحة الرياضية.

ورحب أشرف عطية، بإقامة هذه البطولة الهامة فى نيل أسوان بمواجهة الممشى السياحى بمدينة أسوان الجديدة بما يتناسب مع موقعها المتميز وسحر الطبيعة ، علاوة على صلاحية ونقاء المياه للسباحة لتصبح عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ضمن أحد مقاصد السياحة الرياضية ، بجانب إكتشاف المواهب من الناشئين بما يساهم فى النهوض بالألعاب الجماعية والفردية، مشيرا إلى دعم المحافظة لتنظيم هذا السباق بإعتبار ذلك أحد الأنماط السياحية لأسوان، ولإستثماره فى الترويج والتسويق الجيد لها.