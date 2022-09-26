كييف: مقتل 57 ألف جندى روسى منذ فبراير.. موسكو: مقتل وإصابة 120 أوكرانيا بضربة بخاركوف

أ.ش.أ

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 57 ألفا و200 جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.. في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل وإصابة 120 جنديا أوكرانيا، جراء ضربات روسية مكثفة على اللواءين 14 و95 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - أن روسيا خسرت أيضا 2290 دبابة و4 آلاف و857 من المركبات المدرعة و1369 من النظم المدفعية و330 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و260 طائرة و224 مروحية و15 سفينة حربية، فضلا عن 131 وحدة من المعدات الخاصة و3 آلاف و711 مركبة وخزان وقود".. موضحة أن أكثر الخسائر الروسية كانت في اتجاه كراماتورسوك ودونيتسك.

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إنه تم القضاء على ما يقرب من 100 مسلح بضربات عالية الدقة استهدفت نقاط انتشار مؤقتة لـ"الفيلق الأجنبي" والفصائل القومية في أراضي دونيتسك.

وأشار إلى أن ضربة صاروخية شنتها القوات الروسية خلال اجتماع لقيادة لواء أوكراني قرب بلدة تشاسف يار في دونيتسك، خلفت 25 قتيلا و40 مصابا بين أفراده.

ولفت إلى أنه تم القضاء على ما يقرب من 50 مسلحا وتدمير 10 قطع من المعدات العسكرية وأكثر من ألفي قذيفة مدفعية، جراء غارة على مواقع للواء 406 مدفعية في منطقة نيكولايف.

وأوضح أن القوات الجوية العملياتية والتكتيكية بالتزامن مع القوات الصاروخية والمدفعية دمرت خمسة مواقع قيادة للقوات الأوكرانية، في مقاطعة خاركوف وزابوروجيا و خيرسون، إضافة إلى 56 وحدة مدفعية وقوات ومعدات عسكرية في 163 منطقة، وكذا تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة والصواريخ ، فضلا عن إسقاط طائرة أوكرانية من طرز "سو 24 " في دونيتسك، كما تم إسقاط 13 طائرة بدون طيار في مقاطعة خيرسون وزابووجيا ودونيسك الشعبية، واعتراض 19 قذيفة من راجمات لصواريخ "هيمارس" في مقاطعة خيرسون و لوجانسك الشعبية.

وعلى صعيد آخر، أكدت مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، أن روسيا تعد العدة لشن هجمات إلكترونية ضخمة على البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا وحلفائها.

وقالت مديرية المخابرات "يخطط الكرملين لشن هجمات إلكترونية إلى مؤسسات قطاع الطاقة، وسيتم استخدام تجربة الهجمات الإلكترونية على أنظمة الطاقة الأوكرانية التي تمت في عامي 2015 و2016 عند إجراء العمليات".

وأضافت أن الكرملين يعتزم أيضا زيادة هجمات حجب الخدمات DDoS على البنية التحتية الحيوية لأقرب حلفاء أوكرانيا، وخاصة بولندا ودول البلطيق.

من جانب آخر، أعلن عمدة مدينة في دونيتسك الشعبية، إصابة طفلين جراء القصف الأوكراني لأحياء سكنية بلوجانسك بـ 28 صاروخا من طراز "هيمارس" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وكانت سلطات خيرسون قد أعلنت سابقا مقتل مدنيين اثنين جراء استهداف قوات كييف فندقا يقطنه مدنيون وصحفيون وسط المدينة بصاروخ "هيمارس".