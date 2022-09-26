كوبا تُعلق الدراسة وتبدأ عمليات إجلاء استعدادًا للعاصفة الاستوائية "إيان"

وأفادت وكالة أنباء "جرانما" الإعلامية الحكومية في كوبا أن السلطات ستبدأ في إجلاء الأشخاص من المناطق المعرضة للخطر في وقت مبكر من اليوم الاثنين في مقاطعة "بينار ديل ريو" الواقعة بأقصى غرب البلاد، كما تم تعليق الدراسة هناك.

كذلك، ظلت حالة التأهب بشأن قدوم الإعصار سارية المفعول في جزيرة "كايمان العظمى" الواقعة بغرب البحر الكاريبي ومقاطعات "إيسلا دي جوفينتود" و"بينار ديل ريو" و"أرتيميسا" الكوبية.

فيما قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن "إيان" سوف تصل إلى الجزء الغربي الأقصى من كوبا في وقت متأخر من اليوم أو مع حلول صباح الغد على أقصى تقدير، لتجتاح حقول التبغ الأكثر شهرة في البلاد، مع توقعات بأن تتحول إلى إعصار هائل في الساعات القادمة.. وفقا لما نقلته وكالة أنباء أسوشيتيد برس الأمريكية.

وأضاف المركز أن إيان تحركت، في الساعة 2 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم الاثنين، باتجاه الشمال الغربي بسرعة 13 ميلاً في الساعة (20 كم / ساعة)، وعلى بعد حوالي 115 ميلا (185 كيلومترًا) جنوب غرب جزيرة كايمان الكبرى. وبلغت سرعة الرياح القصوى لها 70 ميلاً في الساعة (110 كم / ساعة).

وفي هذه الأثناء، ظل سكان "فلوريدا" يراقبون إيان بحذر مع تحركاتها فوق منطقة الكاريبي بشكل ينذر بالسوء، فيما أعلن حاكم الولاية رون ديسانتيس حالة الطوارئ في جميع أنحاء فلوريدا وحث السكان على الاستعداد للعاصفة التي ستضرب مساحات شاسعة من الولاية وتسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية وارتفاع منسوب مياه البحر خلال الساعات القادمة.

وقال: إن خبراء الأرصاد ما زالوا غير متأكدين من المكان الذي يمكن أن يصل إليه "إيان" في فلوريدا، لكننا سنظل نُراقب مسار هذه العاصفة..وأشار إلى احتمالية حدوث فيضانات مفاجئة في شبه جزيرة فلوريدا خلال منتصف الأسبوع مع هطول أمطار غزيرة في شمال فلوريدا وجنوب شرق الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

من جانبه، أقر الرئيس جو بايدن حالة الطوارئ في فلوريدا وسمح لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، أو FEMA، بتنسيق جهود الإغاثة في حالات الكوارث وتقديم المساعدة لحماية الأرواح والممتلكات، وأجل الرئيس رحلة كانت مقررة له يوم غد الثلاثاء إلى فلوريدا بسبب العاصفة.