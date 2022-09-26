اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 سبتمبر 2022 01:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"كنز في محافظتك".. تعرف على تابوت شمت سقبت

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 12:43 م
"كنز في محافظتك".. تعرف على تابوت شمت سقبت تابوت شمت سقبت
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحت عنوان  "تعرف على كنز في محافظتك"  تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإبراز أهم وأميز القطع الأثرية التي تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.
 

تابوت شمت سقبت

يخص هذا التابوت الخشبي، المزين بنقوش جنائزية، امرأة تُدعى شمت سقبت، ويعود إلى العصر المتأخر. 
 
تم نحت غطاء التابوت بوجه أنثى ترتدي باروكة وقرط.
 
وتظهر شمت سقبت في مناظر تقديم القرابين للمعبودات المختلفة مثل آمون-رع وحتحور.
 
WhatsApp Image 2022-09-26 at 12.38.03
 

 

 


وزارة السياحة والآثار

علم المصريات

كنز في محافظتك



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة