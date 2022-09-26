فوضى قبل العاصفة.. الذعر يجتاح فلوريدا والسكان يفرغون أرفف المتاجر.. فيديو وصور

كتبت: شيماء عبد المنعم

أفرغ السكان أرفف المتاجر فى جميع أنحاء ولاية فلوريدا بسبب حالة الذعر التى تملكتهم أثناء الاستعدادات لأول إعصار كبير يصل إلى اليابسة فى الولاية المشمسة منذ أربع سنوات، وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، أظهرت الصور التى التقطت فى عطلة نهاية الأسبوع، طوابير من سكان فلوريدا يمتدون فى المتاجر عبر ممرات خالية من المياه المعبأة وورق التواليت والمعلبات وغيرها من الضروريات.

وأظهرت لقطات من فلوريدا كوستكو، فردًا يجر عربتين تسوق مكدستين بحاويات من الماء، بينما توافد الناس فى هوم ديبوت ومتجر الأجهزة على ممر مواد البناء لتحميلها على ألواح من الخشب لتلائم نوافذهم.

وجاءت تلك المشاهد بعد توقعات اشتداد قوة العاصفة الاستوائية "إيان" لتصبح إعصارًا، يوم الأحد، فيما تصل إلى قوة الإعصار إلى الفئة 3 أو أعلى يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن تضرب كوبا، ومن المتوقع أن تصل العاصفة إلى فلوريدا فى منتصف الأسبوع، إما فى وقت متأخر من ليلة الأربعاء أو فى وقت مبكر من صباح الخميس القادم، وتجلب معها رياحًا تبلغ سرعتها 130 ميلًا فى الساعة.



ارفف المتاجر فارغة

فى المقابل، أعلن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، حالة الطوارئ فى جميع أنحاء الولاية ومقاطعاتها الـ67 بعد ظهر يوم السبت، فى علامة على قلق المسؤولين الكبير، واعتبارًا من صباح أمس الأحد، كانت العاصفة على بعد 540 ميلًا تقريبًا من الطرف الغربى لكوبا، وقال المركز الوطنى للأعاصير إنه قد يصل إلى "قوة الإعصار الرئيسية" قبل أن يهبط على الدولة الكاريبية، تقع مدن أورلاندو وبنما سيتى وتامبا فى مسار العاصفة الاستوائية إيان، وفقًا لأحدث التوقعات من المحتمل أيضًا أن تتأثر أجزاء من ألاباما وجورجيا.

تم حث السكان فى المسار المتوقع على اتخاذ الاستعدادات للإعصار، حيث حذر مسؤولو المركز الوطنى للأعاصير من درجة الأعلى من المعتاد فى المسار المتوقع للعاصفة وكثافتها.



استعدادات السكان للعاصفة

فيما أعلن الرئيس بايدن، أيضًا، حالة الطوارئ فى فلوريدا وقام بتنشيط مساعدات الإغاثة الفيدرالية فى حالات الكوارث للولاية، قبل ساعة واحدة فقط من إلغاء زيارته لفلوريدا لحملة مع المرشحين الديمقراطيين لنصف المدة.



الأمريكيون يشترون احتياجاتهم قبل العاصفة