اليوم السابع
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غلق وتشميع 10 مراكز للدروس الخصوصية في بورسعيد

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 10:44 ص
غلق وتشميع 10 مراكز للدروس الخصوصية في بورسعيد غلق وتشميع
بورسعيد - محمد عزام

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شنت أحياء محافظة بورسعيد، حملات موسعة، خلال الـ24 ساعة الماضية، لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية، بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 10 مراكز للدروس الخصوصية بثلاث أحياء مختلفة، منهم 3 مراكز بحي الشرق، و4 بحي المناخ، و3 بنطاق حي الزهور.

ومن جانبه، أشار محافظ بورسعيد إلى أن الحملات تأتي لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية واستغلال الطلاب وأولياء الأمور، ولتحقيق انضباط العملية التعليمية والتزام الطلاب بالحضور في المدارس بمختلف المراحل التعليمية، مناشدًا أولياء الأمور والطلاب بالابتعاد عن مراكز الدروس الخصوصية، ودعم جهود الأجهزة التنفيذية في مواجهة هذه الظاهرة مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.
 

تشميع سنتر ببورسعيد
تشميع سنتر ببورسعيد

 

جانب من الغلق
جانب من الغلق

 

 

غلق وتشميع
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