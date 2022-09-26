غلق وتشميع 10 مراكز للدروس الخصوصية في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

شنت أحياء محافظة بورسعيد، حملات موسعة، خلال الـ24 ساعة الماضية، لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية، بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.



وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 10 مراكز للدروس الخصوصية بثلاث أحياء مختلفة، منهم 3 مراكز بحي الشرق، و4 بحي المناخ، و3 بنطاق حي الزهور.



ومن جانبه، أشار محافظ بورسعيد إلى أن الحملات تأتي لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية واستغلال الطلاب وأولياء الأمور، ولتحقيق انضباط العملية التعليمية والتزام الطلاب بالحضور في المدارس بمختلف المراحل التعليمية، مناشدًا أولياء الأمور والطلاب بالابتعاد عن مراكز الدروس الخصوصية، ودعم جهود الأجهزة التنفيذية في مواجهة هذه الظاهرة مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.





تشميع سنتر ببورسعيد



جانب من الغلق