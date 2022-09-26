غلق جزئى لشارع الهرم بسبب إنشاء المرحلة الثانية لمترو المريوطية.. التفاصيل

كتب عبد الرحمن سيد

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عملية غلق جزئى لشارع الأهرام لتنفيذ أعمال محطة مترو وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

ونلخص تلك الأعمال فى النقاط التالية:

ـ الغلق بداية من تقاطع الهرم مع شارع المستشفى وحتى تقاطعه مع طريق المريوطية).

- غرف متابعة لحركة المركبات وحتى انتهاء الأعمال، وسط تواجد الخدمات المرورية.

ـ الأعمال فى إطار تنفيذ أعمال محطات مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام.

- محافظة الجيزة سلمت الشركة المنفذة للأعمال النصف الثانى لموقع أعمال محطة مترو المريوطية (المرحلة الثانية).

- الأعمال بدايةً من شارع المستشفى وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى تقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية، لمسافة مايقرب من 370 م فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة تجاه المنطقة الأثرية.

- تسليم موقع محطة مترو أنفاق المريوطية بالكامل للشركة المنفذة وحتى انتهاء فترة الأعمال.

ـ المحافظة نسقت مع الشركة المنفذة لرفع كفاءة شارع الأهرام بمحيط موقع أعمال المحطة، من حيث ( الطبقة الأسفلتية، إزالة أرصفة، توسعة الطريق، تركيب أعمدة إنارة).

- الإصلاحات بهدف توفير حارات مرورية مناسبة ليصبح عرض شارع الأهرام بمحيط موقع الأعمال يتراوح من ( 7 متر إلى 10 أمتار).

- تواجد الخدمات للحد من التأثير السلبى على سيولة الحركة المرورية بمحيط منطقة الأعمال.

- تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.