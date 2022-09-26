غدا.. فتح جميع المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمجان أمام الزائرين بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة ستحتفل غداً الثلاثاء باليوم العالمي للسياحة والذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، وذلك في إطار توعية المجتمع بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والترويج للمناطق الاثرية بالمحافظة والتعريف بدور المحافظة الثقافي والتاريخي على مر العصور.

وأعلن المحافظ، أنه سيتم فتح باب الزيارة للمناطق الأثرية والسياحية بالمجان غداً أمام الزائرين، وذلك تنفيذاً لقرار السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والذي يتضمن فتح جميع المواقع الأثرية المفتوحة للزيارة أمام الزائرين مجانا في الـ 27 من سبتمبر بمناسبة يوم السياحة العالمي.

وأضاف المحافظ أنه تم وضع خطة بالتنسيق بين إدارة السياحة ومديرية الشباب والرياضة والثقافة ومنطقة آثار مصر الوسطى الفرعونية وأصحاب المنشآت الفندقية للترويج لتاريخ المحافظة الذي يمتد عبر العصور الفرعونية والقبطية والرومانية واليونانية والإسلامية والعصر الحديث، حيث يبدأ برنامج الاحتفالات بانطلاق ماراثون من امام النادي الرياضي حتى مبنى الديوان العام للمحافظة بالإضافة إلى تنظيم فقرات فنية متنوعة مقدمة من فرق الفنون الشعبية.

يذكر أن، محافظة المنيا هي ثالث محافظة غنية بآثارها على مستوى الجمهورية بعد محافظتي الجيزة والأقصر فعلى أرضها كانت أول دعوة للتوحيد، وفيها استقرت العذراء مريم والسيد المسيح، واحتضنت أبنائها مسيحيين ومسلمين، لينعم الجميع بالأمن والسلام.

كما تضم العديد من المواقع الاثرية والسياحية الهامة منها منطقة بنى حسن بمركز ابو قرقاص، منطقة تل العمارنة بمركز ديرمواس منطقتي الأشمونين وتونا الجبل بمركز ملوي دير السيدة العذراء بجبل الطير بمركز سمالوط، منطقة شهداء البهنسا بمركز بني مزار.