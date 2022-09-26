غدا عقد مؤتمر لصحفيى المناخ المعتمدين من الأمم المتحدة

كتبت ـ منال العيسوى

وجهت الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27) دعوة للصحفيين المعتمدين لدى سكرتارية الاتفاقية، لتقديم إيجاز صحفي عن الطريق إلى مؤتمر قمة المناخ، الذي يُعقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وستكون فعاليات المؤتمر الصحفي افتراضية عبر شبكة الإنترنت، في الساعة الرابعة عصر غد الثلاثاء، بحضور السفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئيس الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، سامح شكري، وزير الخارجية.

يأتي هذا المؤتمر الصحفي قبل أقل من 40 يوماً على انطلاق مؤتمر قمة المناخ، الذي تستضيفه مصر نيابة عن القارة الأفريقية، وسط إدراك متزايد بأن تأثيرات التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، تؤكد أننا في أشد الحاجة إلى العمل معاً الآن وقبل أي وقت آخر.

وجاء في الدعوة أن السفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئيس (COP-27) سوف يطلع الصحفيين، خلال الإيجاز الصحفي، على آخر التطورات على الطريق إلى قمة المناخ، ورؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر، كما سيتم الإجابة على بعض التساؤلات فيما يتعلق بمؤتمر الأطراف المقبل.