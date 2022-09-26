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عضو لجنة العفو الرئاسي: نبحث عن شباب غير متورطين في عنف لدمجهم بالمجتمع

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 07:33 م
عضو لجنة العفو الرئاسي: نبحث عن شباب غير متورطين في عنف لدمجهم بالمجتمع طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي
محمد شرقاوى

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قال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه يتم العمل بوتيرة سريعة، وهناك قوائم كثيرة للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، مضيفا أنه تم استقبال العديد من الطلبات وفقا للشروط التى تم الإعلان عنها.

 

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب توجيه التحية للرئيس السيسى مع الإفراج عن كل قائمة جديدة لأنه يقدم الدعم للجنة العفو الرئاسي، موجها التحية للنائب العام ووزير الداخلية لتسهيل عمل اللجنة.

 

وأكد طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه يتم البحث عن الشباب الذى لم يتورط فى العنف أو الانضمام للجماعات الإرهابية ليندمج فى المجتمع مرة أخرى.

 

واستطرد أن عودة المفرج عنهم لعملهم أمر صعب وليس سهلا، لأن كل حالة لها وضعها ومعطياتها الخاصة بها ؛ لأن هناك من فقد عمله فى القطاع الحكومى أو الخاص وهناك لوائح تحول دون عودته لعمله مرة أخرى، مناشدا القطاع الخاص والمجتمع المدنى لتوفير فرص العمل للمفرج عنهم.

 

وأوضح طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن هناك تحدى آخر وهو عودة الطلاب المفرج عنهم لاستكمال دراستهم بالجامعات، ويصعب عودتهم وفقا للوائح الجامعية، مضيفا أن عودة الطلبة للجامعات كانت أولوية للرئيس السيسي.

 

واختتم أن هناك أمورا قد تقود إلى تغييرات تشريعية وعقد حوار مع جهات بعينها مثل المجلس الأعلى للجامعات من أجل دمج المفرج عنهم.


طارق الخولى

العفو الرئاسى

الشباب

الافراج عن المحبوسين احتياطيا

عزة مصطفى



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