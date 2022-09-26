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عزة مصطفى: الرئيس السيسى يوجه بعلاج عم محمد مصاب بكسر بالعمود الفقرى بالدقهلية

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 06:54 م
عزة مصطفى: الرئيس السيسى يوجه بعلاج عم محمد مصاب بكسر بالعمود الفقرى بالدقهلية الإعلامية عزة مصطفى
محمد شرقاوى

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قالت الإعلامية عزة مصطفى إن الرئيس عبد الفتاح السيسى استجاب لحالة عم محمد المصاب بكسر فى العمود الفقرى ووجه بعلاجه وإجراء عمليتين جراحيتين بعد تعرضه لحادث بالدقهلية. 
 
وأضافت عزة : "عم محمد عامل يعمل باليومية تعرض لحادث تسبب له فى مشاكل بكسر فى الظهر ويحتاج عملية وجراحة فى العمود الفقرى، وكسر بالحوض وظروفه المداية لا تسمح حاله ملهاش تأمين صحى". 
 
وعرضت الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامجها صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد تقرير مفصلا عن حالة عم محمد عامل باليومية. 
 
وقال عم محمد: "عامل باليومية شغال واللودر وهو راجع بضهرو داس عليا واتنقلت للمستشفى وأجريت عمل إشاعات والفقرات من واحد لـ5 تم كسرهم وفيه كسور فى الحوض، وقطع فى مجرى البول وبقالى 5 شهور ومفيش اى حاجة جدت وتكاليف علاج شهرية، وعاوز اقوم اصرف على بيتى ومحتاج عملية للمسالك والفقرات اللى فى الظهر". 

عزة مصطفى

صالة التحرير

الرئيس السيسى

عم محمد

عمود فقرى



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