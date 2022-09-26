اليوم السابع
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طلاب مدرسة القاهرة اليابانية يزورون محطة مياه جزيرة الدهب بالجيزة

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 03:32 م
طلاب مدرسة القاهرة اليابانية يزورون محطة مياه جزيرة الدهب بالجيزة طلاب مدرسة القاهرة اليابانية
كتب أحمد حسن

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استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، طلاب مدرسة القاهرة اليابانية، وذلك في إطار الزيارة السنوية للطلاب اليابانيين لمحطة مياه جزيرة الدهب.
 
أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أهمية الزيارات الميدانية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تهدف إلى تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي، مرحباً بالوفد الزائر، والذي يضم مدير المدرسة ومسئول الأنشطة بالمدرسة وعدداً من طلاب المدرسة.
 
وتناولت الزيارة، شرحاً تفصيلياً عن مراحل تنقية المياه، بدءاً من نهر النيل، ومروراً بمراحل التنقية المختلفة، ووصولاً بالمياه النقية، وتوزيع مطبوعات تحمل عدداً من الرسائل التوعوية؛ تهدف إلى المحافظة على كل نقطة مياه، كما تفقد الوفد الزائر المحطة الياباني بجزيرة الدهب.
 
واُختتمت الزيارة، بتوجيه إدارة مدرسة القاهرة اليابانية، خالص الشكر والتقدير للمهندس منصور بدوي رئيس الشركة للجهد المبذول في سبيل انجاح الزيارة السنوية لطلاب مدرسة القاهرة اليابانية.
 
يُذكر أن مدرسة القاهرة اليابانية تقع في محافظة الجيزة، وتخدم المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة من طلاب الجالية اليابانية بمصر.

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