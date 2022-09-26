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طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء اليوم وارتفاع بالدرجات والعظمى بالقاهرة 35

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 09:32 ص
طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء اليوم وارتفاع بالدرجات والعظمى بالقاهرة 35 الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.
 
 
 
 

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