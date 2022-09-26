طقس الخليج.. صحو بالإمارات معتدل بالبحرين ورياح فى السعودية والكويت

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 26 سبتمبر 2022، فى السطور التالية.



طقس السعودية قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه "بمشيئة الله تعالى يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من مناطق القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة ونجران وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي الباحة وعسير. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.".

الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية

حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج ويكون مائج مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، مشيرا إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:57 والثاني عند الساعة 01:32 والجزر الأول عند 19:27 والثاني عند الساعة 07:48.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:55 والثاني عند الساعة 22:28 والجزر الأول عند الساعة 16:10 والثاني عند الساعة 04:18 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 39 29 95 40 دبي 39 27 90 35 الشارقة 38 27 85 25 عجمان 38 27 85 35 أم القيوين 37 28 85 35 رأس الخيمة 39 27 75 35 الفجيرة 35 28 80 50 العين 43 29 65 25 ليوا 42 27 85 30 الرويس 37 29 80 60 السلع 38 29 80 35 دلما 35 31 80 50 طنب الكبرى 36 28 85 50 طنب الصغرى 36 28 85 50 أبو موسى 35 29 85 50 - مل -

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم حار والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار.

أما ليلا يكون مائل للحرارة إلى معتدل و مغبر والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 55 كم/ساعة .

وحذرت الإدارة قائلة: "نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 60 كم/ساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة وتؤدي الى ارتفاع الامواج لاكثر من 7 قدم."